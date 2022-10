L’EDITORIALE | Con il MAIE gli italiani all’estero subito protagonisti

Non è facile essere il MAIE, ma gli uomini e le donne del Movimento Associativo Italiani all’Estero lo sanno fare bene. Non è facile perché, in una politica dove per i più tutto è rosso o nero, ci si dimentica che esistono anche le sfumature. Chiamasi, se volete, autonomie. Sono proprio autonomia e indipendenza dai partiti politici tradizionali a dare forza al Movimento fondato e presieduto dal Sen. Ricardo Merlo.

L’ultimo spunto ce lo fornisce la notizia del gruppo formato al Senato da Mario Borghese, senatore del MAIE, e da altri cinque suoi colleghi: Noi Moderati – MAIE è di fatto la quarta gamba del nascente governo di centrodestra. Di fronte a questo, e alla potente ed eloquente foto che ritrae Mario Borghese, Ricardo Merlo e Francesco Lollobrigida, il cervello di molti è andato in tilt: ma che succede?

Nel Conte 1 il MAIE è al governo con Lega e M5S; nel Conte 2 governa con M5S e Pd. Ora si fidanza con il centrodestra. Com’è possibile?

Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di tenore positivo: “Bene!”, “MAIE sempre protagonista”, “Gli italiani all’estero sempre in prima linea grazie al MAIE”… Ma ne abbiamo ricevuti anche altri, del tipo “opportunisti”, “voltagabbana” e via avanti.

Non è facile comprendere il MAIE. Ciascuno è libero di pensarla come vuole, ci mancherebbe. Noi, quando si parla di MAIE e delle sue mosse politiche, la pensiamo a modo nostro. Ovvero: opportunismo? No, opportunità. Voltagabbana? No, real politik. Interessi particolari? Sì, quelli che riguardano gli italiani all’estero.

Del resto, partiti distantissimi tra loro, non erano tutti dentro al governo Draghi? Lega e Pd, Forza Italia e M5s: tutti insieme appassionatamente. Era un governo d’emergenza, dite? In emergenza ci sono gli italiani nel mondo, alle prese con disservizi in tutto il mondo. Ecco che il MAIE risulta davvero essere la loro unica possibilità di salvezza.