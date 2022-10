L’EDITORIALE | Cara Giorgia, sei stata bravissima [VIDEO]

Impeccabile. Ci stringiamo idealmente a quel lungo applauso che il Parlamento ha rivolto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni a conclusione delle dichiarazioni programmatiche del governo: un discorso durato settanta minuti circa, alla fine del quale nell’Aula della Camera c’è stata una standing ovation.

Meloni è apparsa visibilmente commossa in quei minuti, a stento riusciva a trattenere l’emozione. Non deve essere stato facile assistere con i propri occhi al sogno di una vita che si avvera: diventare presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, dopo quarant’anni di battaglie politiche, portate avanti sempre a testa alta e con massima coerenza, farebbe scoppiare il cuore a chiunque.

Giorgia nel suo intervento è stata semplicemente perfetta. Dal punto di vista dell’oratoria direi eccezionale, considerando anche dettagli importanti come il ritmo della lettura e il tono di voce usato a seconda dei momenti in maniera magistrale. Completa, dal punto di vista politico: il premier ha toccato tutti i punti più importanti che interessano l’Italia e gli italiani.

“Non ho mai provato simpatie per i regimi, fascismo compreso”, ha sottolineato Meloni. Pensate un po’ come deve esserci rimasta la sinistra, che in campagna elettorale ha puntato tutto contro “la Meloni fascista…”. Una sinistra che, dopo l’incarico ricevuto dalla leader di Fratelli d’Italia, ormai è in preda al panico più totale: si aggrappa a questioni risibili (come il fatto che Giorgia abbia scelto di essere definita al maschile: “il presidente”, non “la presidente”) e dai vari tweet di Boldrini e compagnia cantante è evidente che ormai nel Pd sono proprio alla frutta.

Una donna sulla poltrona più alta di Palazzo Chigi è un fatto storico. Se ci aggiungiamo che è di destra, poi, in un Paese che sotto certi aspetti tende ormai al socialismo, capiamo bene quanto sia grande ciò che sta accadendo.

Non dimentichiamo, inoltre, il cambio generazionale. La leader Fdi ha 45 anni: una giovane donna, una madre, con i piedi ben piantati nel presente, con lo sguardo puntato al futuro e non al secolo scorso. Questo vale moltissimo: le servirà per il lavoro che si appresta a compiere per la nostra amata Italia.

Giorgia con il suo discorso ha dimostrato, ancora una volta, di essere una donna con grinta, cuore e cervello. Ha dimostrato di essere una donna di cultura; che anche a destra – incredibile a dirsi! – si può essere persone capaci di padroneggiare perfettamente la lingua italiana, scritta e parlata, e si può conoscere di letteratura, arte, storia, filosofia.