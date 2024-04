Elly Schlein, segretaria Pd, a Matera, in un incontro con i cittadini fuori dall’ospedale, parlando di giovani e lavoro ha detto: ”Questa destra è ossessionata dall’immigrazione, ma non ha visto l’emigrazione di tanti giovani che anche dalla Basilicata, se hanno contratti così precari e salari così bassi, partono perché non hanno una alternativa”.

”Continuiamo insieme la battaglia per un salario minimo – ha proseguito Schlein -, perché sotto i 9 euro non è lavoro, è sfruttamento. Non può essere legale. Se lavoriamo in questa direzione riusciremo a contrastare anche la precarietà che incide e diventa paura di futuro negli occhi dei giovani”.

“Se vuoi affrontare la denatalità devi contrastare la precarietà che colpisce soprattutto le donne e i giovani. Con un governo che si è pure fatto venire in mente di cancellare il fondo per l’affitto di 330 milioni di euro che aiutava chi non riusciva più a pagarlo e rischia di essere sfrattato. E’ un anno e mezzo che stanno al governo – ha detto ancora la segretaria dem – e il ministro Salvini neanche si ricorda di essere ministro anche alla casa e al diritto alla casa”.