La trentina Virginia Stablum rappresenta l’Italia a Miss Universo

Virginia Stablum rappresenterà l’Italia alla 71esima edizione del concorso di bellezza “Miss Universo”, iniziata il 4 gennaio a New Orleans e che durerà fino al 14 gennaio.

Virginia è nata a Trento 24 anni fa e ora insegue un sogno tutto statunitense.

La modella, influencer e content creator, è italiana, ma di origini multiculturali: come scrive il Corriere del Trentino, ha già vinto “Miss Universe Italy 2022” a Canosa di Puglia, vive oggi a Milano e lavora con l’agenzia Elite Model. Per la finale statunitense, la modella indosserà due abiti da sera firmati Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. E sarà anche una ambasciatrice del made in Italy.