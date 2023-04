LA STORIA | Italiani nel mondo, dall’Australia a Brescia alla scoperta delle proprie radici

La storia è quella di Gianmario Cotelli che dopo aver vissuto per quasi 70 anni in Australia, è tornato a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia

Sul quotidiano Brescia Oggi una storia di emigrazione e ritorno alle origini, “dalla terra dei canguri alla Bassa bresciana: un viaggio intercontinentale alla riscoperta delle proprie radici”. La storia è quella di Gianmario Cotelli che “dopo aver vissuto per quasi 70 anni in Australia, è tornato a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. Ad accompagnarlo una comitiva di 12 persone tra nipoti e pronipoti”. “Li ho voluti con me perchè non dimenticassero la terra da dove vengono i loro bisnonni”, spiega.

“Continuare a sentirsi italiani non è stato facile, ma ci siamo riusciti grazie al dialetto bresciano che, insieme all’inglese, abbiamo continuato a parlare. Mi sono però dimenticato l’italiano”, ha sottolineato Cotelli nel corso della festa organizzata per il suo ritorno dall’Amministrazione comunale nella sala della Filanda di palazzo Bertazzoli.

Gianmario è nato nel 1950 e a quattro anni, nel giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, è partito con i suoi genitori e con i tre fratelli alla volta dell’Australia. Sulla costa Est del Pacifico, strappando alla natura selvaggia appezzamenti di terreno, i genitori hanno creato una tenuta agricola incentrata sulle piantagioni di banane. L’attività è passata poi ai figli e successivamente ai nipoti.