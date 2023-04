ITALIA-CANADA | “Voci d’Abruzzo” fa tappa a Toronto ed Hamilton

Un libro bilingue italiano-inglese dal titolo "Voci d'Abruzzo-Voices of Abruzzo", che raccoglie storie di emigrazione; un lavoro frutto di un'attività di ricerca sviluppata nell'ultimo triennio da parte degli studenti dalla classe 5ªG del Liceo delle scienze umane "Giambattista Vico" di Sulmona

“Le città canadesi di Toronto ed Hamilton – si legge – sono le tappe principali del progetto “Voci d’Abruzzo” che vede protagonisti un gruppo di liceali abruzzesi, con un ruolo di primo piano del Consiglio regionale dell’Abruzzo e il coinvolgimento della comunità abruzzese nel paese nordamericano.

La delegazione, in viaggio dal 20 al 27 aprile, è composta dalla classe 5ªG del Liceo delle scienze umane “Giambattista Vico” di Sulmona, dal vicepresidente del Consiglio regionale e componente Cram, Roberto Santangelo, dalla dirigente scolastica Caterina Fantauzzi, con le docenti Carolina Lettieri e Vanessa Romanelli.

I ragazzi sulmonesi hanno realizzato un libro bilingue italiano-inglese dal titolo “Voci d’Abruzzo-Voices of Abruzzo“, che raccoglie storie di emigrazione; un lavoro frutto di un’attività di ricerca sviluppata nell’ultimo triennio.

La presentazione del volume in Canada è stata resa possibile grazie alla collaborazione e all’ospitalità di due associazioni di emigranti: la “Federazione Abruzzese of Hamilton” e la “Valle Peligna socio-cultural association of Toronto”.