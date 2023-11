Dopo la vittoria in Argentina, la destra ha ottenuto un ottimo risultato anche nei Paesi Bassi. Il Partito per la Libertà di Geert Wilders ha ottenuto il maggiore numero di voti, anche se ha conquistato solo 37 seggi nella Camera bassa. Per governare nei Paesi Bassi, ne servono 76.

Non è detto che Wilders non trovi sostegno. Anzi, ci sono voci che dicono che un sostegno per lui possa esserci.

Sembra che ormai la destra vinca ovunque. La destra che vince è contro il mainstream e contro un certo tipo di sistema. Il caso dell’Argentina, dove ha vinto Javier Milei, è emblematico.

Questo deve fare riflettere tutti e in particolare la sinistra.

La sinistra, quella parte politica che si è sempre detta per il popolo, si è allontanata proprio dal popolo. Un esempio è qui in Italia.

Sentendo parlare l’attuale segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, si capisce perchè la sinistra perde: parla solo di clima che cambia propone soluzioni bislacche con le quali la questione (a detta dei suoi esponenti) dovrebbe essere affrontata, di migranti (che per i suoi esponenti debbono essere accolti sempre e comunque) e di gender.

La sinistra italiana non parla dei problemi che i cittadini debbono affrontare ogni giorno. Non parla, per esempio, delle città che non sono sicure. Una ragazza non può passeggiare sulle strade della propria città perché rischia di essere stuprata. Inoltre, il Covid ha radicalizzato la tendenza. Infatti, la sinistra ha sposato le teorie cinesi del controllo della popolazione. La gente vuole libertà. Per questo motivo, non vota più la sinistra come non vuole votare più quei partiti che si dicono di destra ma che sono troppo simili alla sinistra. Questo è un monito per tutti.