LA CLASSIFICA | La Puglia è la regione più amata d’Italia

La città più bella della Puglia? Un sondaggio di Vamonos Vacanze a preferenze multiple vede sul podio Lecce (58%), Alberobello (57%) e Gallipoli (55%).

Seguono poi Ostuni (48%), Vieste (47%), Santa Maria di Leuca (44%), Otranto (42%), Castel del Monte (40%) e Peschici (37%).

Il personaggio più rappresentativo? La maggior parte lo identifica nell’attore oggi ottantaseienne Lino Banfi (75%), originario di Andria, o con il quarantaseienne Checco Zalone (54%), nato a Capurso, comune della città metropolitana di Bari. Ma molti ricordano ancora il celebre cantautore Domenico Modugno (30%) che era originario di Polignano a Mare.

Queste sono alcune delle curiosità che trapelano dalle risposte dei viaggiatori della community di Vamonos-Vacanze.it che hanno partecipato al sondaggio.

Nella memoria dei viaggiatori rimane anche la Puglia del cinema: “Io non ho paura” di Gabriele Salvatores (27%), “La Terra” di Sergio Rubini (24%), “Mio fratello è figlio unico” (22%) di Daniele Lucchetti, “Cado dalle nubi” (21%) di Gennaro Nunziante, “La vedova del trullo” (12%) di Franco Bottari.

Puglia

La Puglia, tacco del nostro Stivale, risulta amatissima. «Il 79% degli intervistati l’ha già visitata, ma per il 68% di essi la Puglia rimane ancora in cima alla wish-list, probabile destinazione di viaggio anche per le prossime vacanze» spiegano gli analisti di Vamonos Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, che proprio in Puglia ha una delle sue roccaforti, nella splendida Pugnochiuso, dove chi ha voglia di staccare la spina e fare emozionanti esperienze con nuovi compagni di viaggio può contare su un resort posto al centro di una vera e propria oasi naturale.

Vacanze ad agosto, Puglia prima in classifica





Puglia, turismo





«Qui si viene svegliati dal cinguettio degli uccelli e di notte si possono addirittura intravedere dei simpatici mufloni scorrazzare nella pineta secolare, mentre di giorno ci si può rilassare nella nostra spiaggia, sita in una baia privata dove abbronzarsi e fare nuove amicizie sotto l’ombrellone. I più audaci potranno raggiungere la Grotta dell’Amore con una canoa o con un pedalò e fare il bagno come in un’oasi deserta», raccontano i responsabili di Vamonos Vacanze. Il tutto per appena 599 euro per 7 notti all-inclusive dall’11 al 17 giugno oppure dal 17 al 24 giugno.