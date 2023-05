L’84% degli italiani dipendente da internet

L’80% degli italiani naviga anche nei momenti più intimi, come in bagno. Secondo alcune stime, il 75% della popolazione italiana ha una presenza online. L’84% non si cancellerebbe dalla rete, neanche se potesse

Nello stesso studio viene presentato un ulteriore dato interessante: l’80% degli italiani porta il telefono anche in bagno. Il terzo risultato più alto all’interno del sondaggio. La maggior parte degli italiani ammette di passare il proprio tempo sui social media (54,5%), a leggere o ascoltare le ultime notizie (48,2%) o a chiamare/messaggiare altre persone (40,3%).

“Se è vero che gli italiani passano molto tempo online, tendono anche a dimenticare l’importanza della privacy sulla rete. Soggetti malintenzionati possono utilizzare i contenuti postati sulla rete contro di te e creare messaggi di phishing molto sofisticati, spingendoti a rivelare dati sensibili o addirittura a sborsare denaro” ha rivelato Cristian Gianni, Country Manager NordVPN per l’Italia. “Il 73% degli utenti non pagherebbe neanche un centesimo per proteggere la propria privacy su internet e questo è il problema”.

Gli italiani temono che i propri dati finanziari e le proprie email possano finire nelle mani degli hacker

Anche se gli italiani non sembrano pronti a pagare per tutelare la propria privacy online, questo non significa che vogliano rivelare pubblicamente tutti i propri dati. Il 62% dei residenti italiani rivela di avere timore che i propri dati finanziari possano essere rubati dagli hacker (o qualsiasi altro soggetto malintenzionato), mentre lo stesso timore era presente solo nel 40% per quanto riguarda messaggi SMS e email, nel 30% verso gli “account social”, il 22% le “informazioni mediche” e il 15% la “vita sessuale”.

“Naturalmente è legittimo sperare che informazioni personali sul nostro riguardo non diventino di dominio pubblico online, ma solo abitudini digitali adeguate e una maggiore attenzione possono aiutare le persone in Italia a sentirsi più al sicuro quando sono su internet. Usare password più sofisticate, strumenti affidabili per la cybersecurity (come VPN, antivirus e password manager) oltre a essere consapevoli delle principali minacce sono tutti fattori che possono aiutare le persone a proteggere le proprie informazioni più preziose online negli anni a venire,” ha continuato Cristian Gianni di NordVPN.

Metodologia: il sondaggio è stato commissionato da NordVPN e condotto dalla società esterna Cint nel periodo compreso fra il 19 e il 25 agosto 2022. Il gruppo coinvolto nello studio era composto da residenti in Italia, Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Germania, Spagna, Olanda, Svezia, Polonia, Giapponese, Taiwan, Hong Kong, Brasile e Corea del Sud di età superiore a 18 anni (rappresentativi a livello nazionale), e il campione è stato preso da utenti della rete all’interno del Paese. Sono state applicate delle quote su età, genere e luogo di residenza. In totale, hanno partecipato al sondaggio 11.800 persone (800 dalla Spagna e 1.000 per ogni altro Paese).