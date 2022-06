Jadea Fitness a RiminiWellness 2022

Jadea Fitness è la collezione nata dall’accordo tra Jadea, il celebre brand italiano di intimo casualwear, e Norman Group, azienda italiana leader in Europa nella tecnologia di abbigliamento seamless

La nuova linea Jadea Fitness, frutto dell’accordo di produzione su licenza tra Jadea e Norman Group, si svela per la prima volta al pubblico in occasione di RiminiWellness 2022. Dal 02 al 05 giugno, la kermesse più importante dedicata al mondo del benessere e dell’attività fisica si prepara ad ospitare l’attesa collezione sportswear della prossima stagione Jadea Fitness Autunno Inverno 2022/2023.

Jadea Fitness è la collezione nata dall’accordo tra Jadea, il celebre brand italiano di intimo casualwear, e Norman Group, azienda italiana leader in Europa nella tecnologia di abbigliamento seamless che si occuperà di produrre la linea su licenza. Attesa al debutto sul mercato nella seconda metà dell’anno, Jadea Fitness, rappresentato ancora una volta dalla celebre testimonial Belén Rodriguez propone una gamma di top, canotte, t-shirt e leggings elastici, traspiranti e caratterizzati dall’assenza di cuciture (seamless), una tecnologia che garantisce comfort e massima libertà di movimento.

Perfetta alleata delle donne in cerca di un abbigliamento comodo e di tendenza, Jadea Fitness si mostra per la prima volta al grande pubblico nel contesto più congeniale: RiminiWellness, infatti, rappresenta la principale fiera internazionale dedicata a fitness, benessere, sport, cultura fisica e sana alimentazione. Un evento che racchiude sotto lo stesso tetto tutte le maggiori aziende e gli appassionati dell’universo wellness e che permetterà a Jadea di amplificare la visibilità del proprio brand.

Con la nuova collezione sportswear, Jadea si conferma un brand in continua evoluzione, pronto a intercettare nuove fasce di consumatrici con prodotti innovativi e di tendenza. Per scoprire da vicino e in anteprima i nuovi capi Jadea Fitness, l’appuntamento imperdibile è dunque fissato dal 02 al 05 giugno presso la Fiera di Rimini. Jadea vi aspetta al Padiglione C3 – Stand 085.