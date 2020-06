Italiani nel mondo, Ungaro (Iv): “Italia sostenga San Marino aprendo a prestiti bilaterali”

“L’Italia deve aiutare San Marino, paese in grave difficoltà economiche. E sostenga con forza la richiesta d’aiuto del Governo del Titano al FMI, considerando anche prestiti bilaterali. Non possiamo lasciare sole le due comunità: quella dei 33 mila sammarinesi e quella dei 14 mila cittadini italiani che vivono nella Repubblica sanmarinese”. Lo dichiara l’On. Massimo Ungaro, deputato di Italia Viva eletto nella Circoscrizione Estero- Europa.

“Per queste ragioni ho presentato con il collega Marco Di Maio un’interrogazione ai ministri Di Maio e Gualtieri per conoscere se siano in corso colloqui tra i Governi italiano e sanmarinese per scongiurare l’aggravarsi della crisi finanziaria della Serenissima Repubblica. Infine se non si valuti altresì il sostegno dell’Italia alla richiesta d’aiuto del Governo del Titano al FMI considerando anche prestiti bilaterali”.