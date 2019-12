FENDI | La forza del made in Italy protagonista a Miami

Sul quotidiano La Repubblica si racconta della forza del made in Italy a Miami, Florida. “È dal 3 dicembre che il mondo dell’arte e quello del design hanno gli occhi puntati su Miami – scrive Repubblica -: è lì infatti che fino a domenica si svolgono sia la Design Week che Art Basel”.

Praticamente “tutto ciò che riguarda la creatività contemporanea al momento bazzica la Ocean Drive; nutrita pure la presenza dei brand di moda, giunti per lanciare i progetti legati ai due settori. Tra questi anche Fendi, che però qui è di casa: il marchio romano è stato infatti tra i primi sostenitori delle rassegne, da ben prima che fosse d’obbligo esserci”.

“L’operazione, ribattezzata Fendifrenesia, è dunque anche un modo per ribadire il primato; al centro di tutto ci sono una nuova fragranza e una nuova linea di Baguette, raro caso di borsa a cui basta il nome per essere riconosciuta. E fin qui, tutto normale: non fosse che stavolta le due cose coincidono. In collaborazione con la Maison del ” naso” Francis Kurkdjian, il marchio ha creato una pelle Selleria profumata, con cui sono state realizzate le borse in questione”.