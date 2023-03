Italiani nel mondo, Billi (Lega) a Colonia incontra comunità e istituzioni

Simone Billi, capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Esteri, deputato eletto nella ripartizione estera Europa, in una nota dichiara: “Ho partecipato ad una serie di incontri italiani a Colonia per sostenere ed ascoltare la Comunità Italiana locale. Sono stato alla presentazione di tre romanzi, ‘Baumafia’ di Maurizio Del Greco, ‘Io sono Gabriele’ di Gabriele Italia e ‘Gli ostacoli del mio corpo ed il coraggio del mio spirito’ di Maria Russo, tre bravi scrittori italiani residenti in Germania, e pubblicati da Graus Editore, casa editrice fucina di talenti italiani”.

“Al Cinedom di Colonia – prosegue – ho assistito alla proiezione del film ‘Baumafia, incontro 3’, ultima opera della trilogia dall’omonimo romanzo, diretto dal bravissimo scrittore/regista Maurizio Del Greco. Conduttori della serata Vittoriana Abate, giornalista di RAI1, e Maurizio Giangreco, giornalista di Antenna Dusseldorf. Inoltre, ho visitato il Consolato di Colonia che, con 134.000 iscritti AIRE, è tra i più grandi in Europa. Mi complimento con il Console Generale Luis Cavalieri per il lavoro attento e scrupoloso nell’interesse della Comunità Italiana. A Colonia ho trovato una Comunità viva e intraprendente, legatissima alla Madrepatria e con tanta voglia di Italianità. Con orgoglio ribadisco che è importante far sentire alle nostre Comunità all’estero la vicinanza delle istituzioni italiane”, conclude Billi.