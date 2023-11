Un incontro per dare il benvenuto ad Antonella Fontana, neo Console Generale d’Italia a Metz per il Grand Est, e conoscere gli esponenti dell’emigrazione in questa regione della Francia, alla luce del fenomeno della nuova mobilità italiana: questi i punti al centro della visita del Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e per le Politiche Migratorie della Farnesina Luigi Maria Vignali, in missione a Metz.

Un’occasione per discutere dell’attuale questione migratoria: mentre la comunità degli italiani all’estero continua a crescere costantemente, l’Italia registra una costante diminuzione di residenti (-132.405 persone in un anno), secondo i dati diffusi dal RIM “Rapporto Italiani nel Mondo” redatto ogni anno dalla Fondazione Migrantes.

Il Rapporto del 2023 realizzato dall’organismo pastorale della CEI evidenzia come i connazionali iscritti all’Aire, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, ammontino a 5.933.418, rappresentando il 10,1% dei 58,8 milioni di italiani residenti in Italia. Numeri che attestano come la presenza degli italiani all’estero sia cresciuta del 91% dal 2006.

“A meno di due mesi dalla mia assunzione in qualità di Console Generale d’Italia a Metz, è stato un grande piacere accogliere il Direttore Generale per gli Italiani all’Estero – ha dichiarato a 9Colonne la Console Antonella Fontana. Questa visita è stata anche l’occasione per un incontro con alcuni esponenti della cosiddetta ‘nuova mobilità italiana’ nel Grand Est, una comunità variegata fatta di medici, accademici, funzionari delle Organizzazioni internazionali, giornalisti, artisti, giovani del Servizio Civile Europeo, tra gli altri. La condivisione delle nostre esperienze è stata estremamente interessante e arricchente”.