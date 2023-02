Italiani all’estero, Schiavone: “CGIE bloccato, governo intervenga rapidamente”

Per Michele Schiavone, Segretario uscente del CGIE, è necessario che l’esecutivo provveda “rapidamente alla decretazione dei 20 Consiglieri di nomina governativa che andranno a completare l'organismo, condizione necessaria per convocare l'Assemblea istitutiva e per avviare la nuova consiliatura"