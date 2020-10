Assistenza sanitaria per impiegati all’estero, Confsal Unsa: “Obiettivo raggiunto, grazie anche al Sottosegretario Merlo”

Il dipartimento Esteri del sindacato Confsal Unsa: "Siamo particolarmente grati al Senatore Merlo per la sensibilità dimostrata e per il supporto fornito al fine del raggiungimento di questo importante risultato"

Parliamo di assistenza sanitaria per personale a contratto a legge italiana all’estero. “Come noto, il personale a contratto a legge italiana in servizio nei Paesi extra UE, fruisce della copertura sanitaria indiretta tramite Ministero della Salute”, spiega in una nota il dipartimento Esteri del sindacato Confsal Unsa.

“Per questo personale, contrariamente al personale a contratto locale assicurato tramite polizza privata nei casi in cui il sistema sanitario pubblico locale è manifestamente insufficiente, non è stato finora possibile individuare soluzioni di copertura diretta. Tale circostanza ha causato, in talune situazioni, l’impossibilità da parte dei diretti interessati a legge italiana ad accedere alle prestazioni sanitarie oppure ad anticipare, con enormi sacrifici, ingenti costi, per provvedere alla cura propria e dei propri famigliari, dovendo poi attendere molti mesi prima di ottenere il relativo rimborso da parte del Ministero della Salute. Ciò ha provocato, di fatto, l’impossibilità dei colleghi ad accedere alle cure mediche, specie in caso di gravi patologie o di interventi chirurgici”.

“Per far fronte a queste gravi problematiche, la CONFSAL UNSA chiede da anni una polizza assicurativa privata che garantisca le prestazioni di assistenza diretta con accesso alle strutture sanitarie convenzionate, con costi sostenuti direttamente dalla compagnia di assicurazione – senza anticipi da parte dei lavoratori – analogamente a quanto già avviene per il personale di ruolo e, in forma diversa, a contratto a legge locale. La soluzione proposta dalla CONFSAL UNSA e sottoposta più volte all’attenzione dei vertici MAECI nonché, in ultimo, al Sottosegretario Ricardo Merlo, è stata quella di estendere l’assicurazione privata facoltativa attualmente garantita dalla RBM Assicurazione Salute SpA (l’appalto viene rinnovato ogni 3 anni), alle condizioni e modalità richiamate dal relativo decreto, e con diritto al rimborso del premio di polizza nella misura dell’85% (Lotto 2) da parte del MAECI”.