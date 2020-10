Italiani all’estero, Romagnoli (MdL) continua il suo tour europeo: ora in Germania

Da due giorni l’Onorevole Massimo Romagnoli, presidente del Movimento delle Libertà, è in viaggio nel territorio tedesco. La seconda tappa del suo tour europeo è iniziata, infatti, da Düsseldorf, dove ha incontrato i connazionali ivi residenti.

Nell’incontro presso la “Success Innovation”, azienda prestigiosa in cui lavorano molti professionisti italiani, si è discusso di fondi europei, di sostegno all’innovazione aziendale e delle opportunità che l’Unione Europea mette a disposizione di piccole e medie imprese.

Nei prossimi giorni, l’On. Romagnoli visiterà altre città tedesche e si fermerà ad incontrare comunità di connazionali: imprenditori, lavoratori, studenti e pensionati italiani, residenti in Germania.

Il Presidente del Movimento delle Libertà così si è espresso in merito a questo tour: “Daremo voce e ascolteremo le istanze, le aspirazioni, le proposte da presentare nelle opportune sedi e nei tavoli istituzionali”.

Anche in questa occasione, in questo ennesimo viaggio in Europa, l’On. Romagnoli non mancherà di lanciare la sua promessa e la sua sfida: “Laddove batte un cuore italiano c’è il Movimento delle Libertà”.