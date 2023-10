La comunità pugliese a Chicago ha mostrato ancora una volta la sua straordinaria vitalità e passione. Con grande entusiasmo, si è preparata per la grande parata del Columbus Day. La sera, il Chicago Cultural Center brillava, illuminato dalle magnifiche luminarie di Faniuolo Illuminazione di Putignano (Ba), creando un’atmosfera quasi incantata.

Al centro di questa luminosa celebrazione c’erano figure chiave: Pat Capriati, Marianna Gullo e Ron Onesti. Pat Capriati, non solo presidente della Federazione Regione Puglia Chicago ma anche il coordinatore del MAIE, ha dimostrato una dedizione e un impegno senza pari. Mariana Gullo, come una delle principali organizzatrici, ha contribuito significativamente al successo dell’evento. Ron Onesti, noto promotore di eventi, ha partecipato attivamente alla presentazione, arricchendo ulteriormente la serata.

Accanto a loro, figure di spicco come l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, e i sindaci di diverse città pugliesi. La Notte della Taranta, il tenore Eros Lombardi, il cantante Luca Virago e gli sbandieratori di Faenza hanno aggiunto ulteriore vivacità all’evento.

La delegazione pugliese è stata onorata di essere ricevuta dal sindaco di Chicago, Brandon Johnson, riconoscendo l’importanza e il valore dell’evento.

La musica e la danza hanno avuto un ruolo centrale, con le voci di Enza Pagliara e Salvatore Galeanda, il suono della mandola di Gianluca Longo, i tamburelli di Carlo De Pascali ed Emanuele Liquori, e la pizzica eseguita da artisti di talento. Le luminarie, insieme all’arte sartoriale pugliese di Daniele Del Genio, hanno creato uno spettacolo indimenticabile.

Durante un workshop dedicato al mondo del wedding, “Business or Pleasure”, è stata annunciata la prima Fashion Week in Puglia, “Yes We A.R.E. – Apulian Runway Experience”.

La delegazione pugliese, pronta e carica di emozione, ha sfilato nella Columbus Day Parade, un evento trasmesso su ABC7 e disponibile in streaming.

Concludendo, Pat Capriati ha voluto ringraziare la comunità italiana di Chicago per l’accoglienza calorosa e patriottica. Queste celebrazioni hanno rafforzato il legame tra la comunità italo-americana e la Puglia.