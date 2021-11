Italiani all’estero, Oscar De Bona presidente UNAIE. Le congratulazioni di Gazzola (CGIE)

"Sono davvero onorato di assumere questo incarico" afferma il neo eletto De Bona "e ringrazio i rappresentanti delle associazioni aderenti a Unaie per aver riposto in me la totale fiducia"

Oscar De Bona è il primo bellunese a ricoprire la carica di presidente Unaie – Unione Nazionale Associazioni Immigrati Emigranti. De Bona è infatti il legale rappresentante dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, che nell’assemblea plenaria svoltasi a Levico Terme è stato eletto all’unanimità presidente della storica Associazione che, da oltre mezzo secolo, fa da collante con il mondo dell’associazionismo in emigrazione e le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali.

“Sono davvero onorato di assumere questo incarico” afferma il neo eletto parlando con Corriere delle Alpi “e ringrazio i rappresentanti delle associazioni aderenti a Unaie per aver riposto in me la totale fiducia”.

Motivo di orgoglio va anche all’Associazione Bellunesi nel Mondo, da sempre in prima linea all’interno di Unaie sia con Vincenzo Barcelloni Corte, presidente fondatore Abm, sia con lo storico direttore Patrizio De Martin, entrambi venuti a mancare nel 2019.

“Ogni nostra Associazione ha un’esperienza che, messa assieme, può creare delle buone potenzialità con progetti di qualità e mirati sia alle nostre comunità di italiani all’estero, ma anche per lo sviluppo del sistema Italia. Da sempre sostengo che dando uno alle nostre realtà associative si ottiene dieci”.

LE CONGRATULAZIONI DI GAZZOLA (CGIE)

“Colgo con grande gioia la notizia dell’elezione di Oscar De Bona quale presidente dell’UNAIE”. A riferirlo è stato Mariano Gazzola, Vicesegretario per l’America Latina del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. “Ho avuto modo di seguire, e di collaborare nelle mie vesti di dirigente delle associazioni venete dell’Argentina, il proficuo lavoro che l’arch. De Bona ha realizzato a favore delle nostre comunità all’estero nei suoi precedenti incarichi nella Consulta dei Veneti nel Mondo e come Assessore regionale e che continua a realizzare nella Bellunesi nel mondo – ha spiegato ancora Gazzola -. Per tanto, ne sono certo, farà un grande lavoro alla guida dell’Unione Nazionale Associazione Immigrati Emigrati – UNAIE. Nel complimentarmi per questa scelta, auguro al Presidente De Bona e a tutto il nuovo direttivo dell’UNAIE un buon lavoro”.