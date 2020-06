Italiani all’estero, Oreste Colombo nominato Coordinatore MAIE GIOVANI – COSTA RICA

Giuseppe Cacace, Coordinatore MAIE Costa Rica, ha nominato Oreste Colombo Coordinatore MAIE Giovani – Costa Rica.

Colombo ha 27 anni e vive a San José, dove lavora presso una azienda americana. É sposato e precedentemente ha risieduto a Miami.

“Da quando mi sono traferito in Costa Rica, ho partecipato a diverse riunioni nell’ambito della comunitá italiana in loco. Lo scorso anno, ho incontrato il presidente del MAIE, il Sottosegretario agli Esteri e Sen. Ricardo Merlo, in occasione di una sua visita in Costa Rica e, anche grazie al Coordinatore Nazionale Cacace, ho avuto modo di conoscere il movimento.”, ha dichiarato Colombo.

Il neo Coordinatore Giovani MAIE Costa Rica ha poi aggiunto: “Condivido gli obiettivi del MAIE e sono convinto che ci sia bisogno di unire il piú possibile la nostra comunitá italiana in Costa Rica, a cominciare dai tanti giovani che vi risiedono”.

Secondo Giuseppe Cacace, Coordinatore MAIE Costa Rica: “Oreste Colombo rappresenta tutti quei giovani che amano le proprie origini italiane. Sono sicuro che sará in grado di avvicinare ancor di piú al movimento quei ragazzi e ragazze che desiderano conservare usi e costumi della nostra amata Italia. Colombo é il futuro del nostro movimento, cosí come lo sono tutti i giovani che desiderano diffondere la nostra lingua e cultura, tutelare e promuovere il Made in Italy, preservare l’amore per la nostra bandiera e ció che essa rappresenta per tutti gli italiani che risiedono all’estero”.