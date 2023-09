Un prestigioso riconoscimento è stato consegnato al MAIE, nella persona del vicepresidente Vincenzo Odoguardi, dall’Associazione Polizzi Generosa di New York, un ente molto conosciuto nella collettività italo-americana degli States e che prende il nome dal paese siciliano che rappresenta.

Il riconoscimento è arrivato in virtù del contributo significativo offerto dal MAIE – e da Odoguardi in particolare, sempre molto presente con le sue iniziative a favore dei connazionali più deboli e bisognosi – per il bene della comunità italo-americana.

E’ giusto ricordare, per esempio, che recentemente il MAIE, in collaborazione con Polizzi Generosa, ha assegnato borse di studio a figli di italiani residenti a New York.

L’evento di premiazione si è svolto domenica 24 settembre; si è trattato di una cerimonia speciale, dedicata agli studenti più meritevoli. Durante l’evento, Odoguardi ha ricevuto una particolare onorificenza per il suo impegno e la sua dedizione nel sostenere la comunità italo-americana.

“Siamo fieri di sostenere le future generazioni di italo-americani attraverso programmi educativi come questo. L’istruzione è la chiave del successo, il MAIE è impegnato a facilitarne l’accesso agli studenti meritevoli”.

Grandi elogi nei confronti del MAIE da parte dell’Associazione Polizzi Generosa, che ha espresso gratitudine al Movimento Associativo per la collaborazione che ha reso possibile questo significativo contributo alla comunità italo-americana di New York.