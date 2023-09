Comunità italiana della Repubblica Dominicana in lutto per la scomparsa di Ivo Bellaccini, presidente dell’Associazione Pensionati italiani in RD e amministratore, fino all’altro giorno, dell’omonimo gruppo Facebook.

Toscanaccio, sanguigno, appassionato di politica, Ivo se n’è andato all’età di 85 anni. Durante tutti gli ultimi anni della sua vita si è battuto – a modo suo – per difendere i diritti dei pensionati italiani residenti nel Paese dei Caraibi, ma non solo. In particolare, sua è stata la battaglia – che purtroppo non è riuscito a vincere – affinché i pensionati della RD non pagassero le tasse sulla propria pensione.

“Non ho più voglia di occuparmi di politica, tutti chiacchierano e basta”, si legge in uno dei suoi ultimi post. E ancora: “Credo che i pensionati italiani della RD continueranno a pagare le tasse in Italia e saranno sempre cancellati dall’assistenza sanitaria italiana”.

Per molti di noi Ivo era un amico, uno dei connazionali più attivi sui social network. Prima di andarsene, forse sentendo la morte arrivare, ha voluto nominare amministratore del suo gruppo Facebook un tale che secondo quanto ci risulta vive di rendita, non è quindi un pensionato. Anzi: secondo la vox populi che corre in RD, è un signore che “qui non sopporta più nessuno” – ci dicono fonti bene informate -, che “mette zizzania e cerca di usare le persone solo per i propri scopi personali”. Farlo admin del gruppo Facebook dell’Associazione pensionati italiani in Rd è stato un errore di valutazione, a nostro modo di vedere, da parte di Ivo.

Ivo Bellaccini durante un incontro con Michele Cerchiara, oggi Console onorario a Boca Chica, e il giornalista Ricky Filosa

Non l’unico, purtroppo: ricordiamo bene, per esempio, il sostegno di Bellaccini all’ex parlamentare azzurra Fucsia Nissoli, una signora che durante la sua attività parlamentare ha pressoché ignorato i connazionali della Repubblica Dominicana, nonostante la RD facesse parte della sua ripartizione elettorale. E vabeh, mica tutte le ciambelle riescono col buco.

Certo Ivo – che a Boca Chica ha gestito un piccolo hotel per anni – è sempre stato in buona fede, almeno questo è ciò che pensiamo. Alla fine, è stato uno dei tanti delusi da una politica inconcludente, fatta di chiacchiericcio e promesse mai rispettate.

Spesso ha partecipato al dibattito pubblico attraverso dichiarazioni e articoli, interventi pubblicati anche su ItaliaChiamaItalia – quotidiano online nato proprio in RD che si occupa dal 2006 di italiani nel mondo – e su Azzurro Caribe, l’unico periodico italiano presente in Repubblica Dominicana. Buon viaggio Ivo.