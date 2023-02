Italiani all’estero, Odoguardi (MAIE): “Bene Tajani, ora consenta al nuovo CGIE di insediarsi”

“Abbiamo apprezzato davvero tanto le parole pronunciate dal ministro degli Esteri Antonio Tajani in occasione della sua partecipazione a Casa Italia, il preserale di Rai Italia per gli italiani nel mondo. Le dichiarazioni del titolare della Farnesina, che ha messo l’accento sull’importante risorsa rappresentata dagli italiani nel mondo, ci sono piaciute molto: negli ultimi tempi, raramente abbiamo ascoltato parole del genere da parte di membri di governo di primo piano. Il ministro Tajani ha ringraziato gli italiani all’estero per il loro ruolo fondamentale di “bandiere dell’Italia nel mondo”, qualcosa che noi come MAIE sosteniamo da tempo: ogni italiano nel mondo è ambasciatore dell’Italia oltre confine”. Lo dichiara in una nota Vincenzo Odoguardi, vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero.

“Approfittiamo delle recenti dichiarazioni del ministro per ricordare, prima di tutto a noi stessi, che Tajani è anche presidente del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, quel CGIE che ancora non si è potuto insediare, a causa di una lentezza burocratica che purtroppo conosciamo bene. Tuttavia – prosegue Odoguardi – se il ministro Tajani potesse firmare quanto prima i decreti di nomina dei nuovi consiglieri, in modo tale che il nuovo CGIE si possa insediare al più presto, sarebbe un importante gesto a favore delle comunità italiane nel mondo. Vogliamo sperare che Tajani, tra i suoi tanti impegni, troverà tempo anche per questo, per consentire così al “Parlamentino” degli italiani all’estero di operare nel pieno delle sue funzioni”, conclude Odoguardi.