FRANCIA | Italiani all’estero, Billi (Lega) incontra la comunità italiana di Mentone

Simone Billi, deputato della Lega eletto nella ripartizione estera Europa, ha incontrato la comunità italiana di Mentone, in Francia.

“Ho incontrato a Mentone alcuni rappresentanti della Comunità Italiana locale, abbiamo discusso dello sciopero generale francese contro la riforma delle pensioni che vuole varare il Governo francese, che in questi giorni impatta pesantemente tutti i residenti della zona e delle problematiche specifiche degli Italiani che vivono in Costa Azzurra”, dichiara Billi in una nota.

“Abbiamo inoltre programmato degli eventi da realizzare dopo questa estate, per promuovere la cultura e l’arte Italiana all’estero”, conclude.