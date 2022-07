RAI ITALIA | A “L’Italia con Voi” i borghi italiani più belli

In Italia ci sono tantissimi borghi, molto belli e in crescita anche grazie ai fondi del PNRR. A “Italia con voi”, il programma di Rai Italia condotto da Monica Marangoni, domani, venerdì 1° luglio, ne discutono Ottavia Ricci, Consigliere del Ministro per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso; Virginia Tiraboschi, Senatrice che si occupa di turismo, commercio ed industria; Gianni Pittella, Senatore che è anche sindaco di Lauria, in Basilicata; da Andora, in Liguria, il sindaco Mauro Demichelis, mentre dalla Sicilia sono collegati Giuseppe Catania, sindaco di Mussomeli ed Erica Moscatello, consulente d’impresa. Poi si volta pagina per conoscere gli Istituti Italiani di Cultura: uno strumento fondamentale per la promozione e la diffusione della nostra storia e della nostra lingua.

Cosa rappresentano per gli italiani all’estero? Monica Marangoni lo chiede a Filippo La Rosa, Responsabile della rete degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo e a tre Direttori di altrettante sedi di Istituti Italiani di Cultura: Diego Marani da Parigi, Serena Alessi da La Valletta e Davide Denina da Haifa.

Un confronto sui temi d’attualità tra due dei nostri rappresentanti all’estero: l’Onorevole Mario Alejandro Borghese, eletto alla Camera nella Circoscrizione dell’America Meridionale e il Senatore Francesco Giacobbe, eletto al Senato, nella circoscrizione Africa, Asia, Oceania, Antartide. Infine, con Fabiana Giacomotti e Alessandro Onorato, Assessore a Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma si discuterà del valore della moda per il turismo. Le Storie dal Mondo portano i telespettatori in Argentina per conoscere la professoressa Martina Dondarini, che vive a Mar Del Plata.

Sotto, gli orari per seguire il programma nelle diverse città del mondo: NEW YORK/TORONTO 1° luglio h18.15 LOS ANGELES 1° luglio h15.15 BUENOS AIRES/ SAN PAOLO 1° luglio h19.15 SYDNEY 1° luglio h17.45 PECHINO/PERTH 1° luglio h15.45 JOHANNESBURG 1° luglio h14.15