Italiani all’estero, Merlo (MAIE): “Oggi il Consolato d’Italia a Montevideo è più vicino”

L’Ambasciata d’Italia in Uruguay ha approvato in maniera definitiva l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione del nuovo Consolato d’Italia a Montevideo, fortemente voluto dal Sen. Ricardo Merlo, presidente MAIE, durante il suo incarico alla Farnesina come Sottosegretario agli Esteri nei governi Conte 1 e Conte 2.

I lavori per il nuovo edificio verranno affidati all’impresa Construcciones e Instalaciones Electromecanicas S.A. (C.I.E.M.S.A.), per il valore di 1.521.416 dollari americani. Nei prossimi giorni si procederà alla firma del contratto e finalmente la costruzione vera e propria della nuova sede potrà cominciare.

Esprime la propria soddisfazione il Sen. Merlo, il quale si dice “contento che il lavoro svolto negli ultimi tre anni al ministero stia continuando a dare i suoi frutti”.

“Da sempre – prosegue l’ex Sottosegretario – sottolineo la necessità di dotare Montevideo di una sede consolare più grande, adeguata all’importante numero di connazionali residenti in Uruguay, oltre 130mila iscritti regolarmente all’AIRE, per i quali oggi esiste solo una stanza di quindici metri quadrati. Mi sono fortemente impegnato, negli anni trascorsi al governo, a migliorare i servizi consolari per le comunità italiane nel mondo e la costruzione di un Consolato a Montevideo degno di tale nome era certamente uno degli obiettivi che mi ero preposto. Ebbene – continua il presidente del MAIE -, si avvicina il giorno in cui gli italiani ivi residenti potranno contare su una struttura di oltre settecento metri quadrati, più moderna, sicura, dotata di tecnologia d’avanguardia e, naturalmente, del personale adeguato ad offrire servizi efficienti e puntuali”.

“Ringrazio il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, perché ha voluto dare continuità al progetto. Grazie a Luigi Vignali, direttore generale per gli italiani all’estero alla Farnesina, e all’Ambasciatore d’Italia a Montevideo, Giovanni Battista lannuzzi, per il lavoro svolto e per l’impegno che hanno voluto portare avanti, sempre nell’interesse della collettività italiana in Uruguay. Adesso – conclude il Sen. Merlo – bisognerà prestare attenzione all’andamento dei lavori, in modo tale che siano fatti a regola d’arte e nei tempi prestabiliti, affinchè la comunità possa usufruire del nuovo Consolato prima possibile”.