Italiani all’estero, M5S: “No alla monopolizzazione del CGIE da parte della maggioranza Meloni”

“Apprendiamo con sconcerto, da numerose e convergenti indiscrezioni, la gravissima notizia che il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, avrebbe intenzione di proporre la rimozione dalla proposta di nomine nel Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) del candidato consigliere indicato, come da procedure previste, dal Movimento 5 Stelle, ovvero il Dott. Marcello Pilato, destinando ben tre nomine, sulle quattro spettanti, alle forze politiche della maggioranza Meloni, e rispettivamente a Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. È un monopolio di fatto che viola in modo flagrante il principio di rappresentanza, giacché che la nostra è di gran lunga la terza forza politica del Paese in termini elettorali. Chiediamo che la Farnesina chiarisca quanto prima i contorni di questa vicenda, poiché le sensibilità e le posizioni democraticamente espresse dai cittadini italiani non possono essere sconfessate”. Così in una dichiarazione il Coordinatore del Comitato per gli Affari Esteri ed europei ed europarlamentare del M5S Fabio Massimo Castaldo e la deputata M5S Federica Onori, componente della Commissione Esteri di Montecitorio.