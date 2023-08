Italiani all’estero, l’Associazione Bellunesi nel Mondo ricorda il 67mo anniversario della tragedia di Marcinelle

Oscar De Bona, presidente: “L'Abm non dimentica i suoi emigranti e in particolar modo coloro che sono periti all'estero a causa di incidenti sul lavoro, lontani dalla propria famiglia"

L’Associazione Bellunesi nel Mondo ricorda il 67mo anniversario della tragedia di Marcinelle e la Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Martedì 8 agosto, dalle 18, prevista una commemorazione davanti al monumento dell’emigrante presso la sede di Belluno con il presidente Oscar De Bona che afferma: “L’Abm non dimentica i suoi emigranti e in particolar modo coloro che sono periti all’estero a causa di incidenti sul lavoro, lontani dalla propria famiglia”.

Come ricorda L’Amico del Popolo “era l’8 agosto del 1956 quando un incendio scoppiato in uno dei pozzi della miniera di carbon fossile del Bois du Cazier (a Marcinelle, in Belgio) provocò un disastro che segnò per sempre la storia dell’emigrazione italiana: 262 vittime, provenienti da 12 diversi paesi, 136 erano italiani. La tragedia, con il suo dolore, permise tuttavia di far luce sulle deplorevoli condizioni di lavoro nelle miniere, contribuendo finalmente all’introduzione delle maschere antigas”.