Gerardo Tanga e Alessandra Klotz, vice coordinatori MAIE Europa, proseguono nel percorso di rafforzamento del Movimento Associativo Italiani all’Estero nei principali Paesi europei e annunciano che presto verranno nominati i nuovi coordinatori Paese.

“Nel 2024 il MAIE Europa metterà il turbo, ne vedrete delle belle”, assicura Tanga, che solo negli ultimi sette giorni ha fatto tappa a Madrid, Barcellona, Bruxelles e Zurigo.

In ogni occasione ha potuto confrontarsi con rappresentanti della comunità italiana locale, incontri tesi ad ascoltare la voce dei connazionali e a raccogliere le loro istanze, per poi lavorare a possibili soluzioni.

“Continua ad essere quello dei servizi consolari il tema maggiormente caro alle nostre comunità all’estero, anche in Europa”, dichiara Klotz da parte sua, che spiega: “La nostra rete consolare deve essere messa in grado di poter offrire servizi efficienti in tempi rapidi ai connazionali. Per fare questo, servono risorse, umane ed economiche. Capiamo che la coperta è corta, nonostante questo è necessario fare di più per migliorare la qualità di vita degli italiani nel mondo”.

Durante le diverse riunioni, politiche e istituzionali, Tanga ha sottolineato con tutti i presenti l’importanza di impegnarsi in un Movimento nato da e per gli italiani all’estero, la cui unica priorità è difendere i diritti degli italiani nel mondo.