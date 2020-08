CORONAVIRUS | Italiani nel mondo, Di Maio: consentito l’ingresso in Italia dall’estero dei cittadini italiani e dei loro familiari

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha risposto, con una nota, alla lettera del senatore del Pd eletto in Australia, Francesco Giacobbe, dello scorso 16 luglio, riguardo il ricongiungimento delle coppie bi-nazionali.

Il Ministro, nel ringraziare il Senatore per l’attenzione alla problematica del rientro dall’estero delle coppie bi-nazionali non sposate, ha informato che l’attuale normativa emergenziale consente – salvo l’obbligo di isolamento fiduciario – l’ingresso in Italia dall’estero non soltanto dei cittadini italiani ma anche dei loro familiari.

Le norme ricomprendono nella nozione di “familiare” non soltanto i coniugi, ma anche il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile riconosciuta.