Italiani all’estero, Filosa (MAIE): “Da dicembre la Carta d’identità elettronica anche in Spagna”

“Dopo Germania e Lussemburgo, dove è disponibile dallo scorso 1 ottobre, il rilascio della Carta d’identità elettronica – CIE – sarà disponibile anche al Consolato generale di Barcellona, dal mese di dicembre 2020”. Lo dichiara in una nota Ricky Filosa, coordinatore MAIE Europa.

“Dunque la CIE arriva anche in Spagna, secondo i tempi stabiliti, e presto sarà disponibile in tutti i Paesi europei”, sottolinea l’esponente del Movimento Associativo Italiani all’Estero.

“Continua incessantemente l’impegno del governo, con la Farnesina in prima linea, nei confronti degli italiani all’estero. Per anni, dall’opposizione, come Movimento ci siamo battuti per velocizzare la digitalizzazione e migliorare i servizi consolari per i connazionali; con il MAIE nella stanza dei bottoni fin dall’inizio di questa legislatura, nella persona del Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, abbiamo lavorato e continuiamo a farlo per rafforzare e riqualificare la rete consolare, per proseguire con ancora maggiore forza nella digitalizzazione, per rendere in grado i nostri Consolati di offrire servizi efficienti in tempi rapidi. Anche questo – conclude Filosa – vuol dire migliorare la qualità di vita dei nostri fratelli all’estero ed è proprio quello che stiamo facendo”.