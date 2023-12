Nasce a Roma l’Associazione di Amicizia Italo-Latinoamericana.

Il comitato promotore, composto da docenti universitari, operatori sociali e sindacali ed esperti di relazioni internazionali, ha proposto all’unanimità di affidare al deputato eletto in Sud America Fabio Porta la presidenza della nuova associazione.

Segretario Generale è stato nominato lo storico colombiano Tomas Emilio Silvera.

Il portavoce dell’associazione, Rainero Sghembri, ha espresso la sua grande soddisfazione per questa nuova iniziativa: “Si tratta della naturale conclusione di un percorso iniziato anni fa e che ha coinvolto numerosi italiani che vivono in America Latina e latinoamericani residenti in Italia – ha dichiarato Sghembri – e siamo particolarmente orgogliosi di avere affidato a due personalità autorevoli e prestigiose come il professor Silvera e l’onorevole Porta la principali cariche della nuova organizzazione”.