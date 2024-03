“Mentre in Italia i grandi partiti discutono dei problemi del Paese, i parlamentari del MAIE continuano a lavorare per gli italiani all’estero”. Lo dichiara in una nota l’On. Franco Tirelli, deputato del Movimento Associativo Italiani all’Estero eletto in America Meridionale.

Tirelli nei giorni scorsi ha presentato diverse proposte di legge: 1) Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91; 2) Introduzione dell’articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativo al riconoscimento della cittadinanza ai discendenti di emigrati italiani in caso di smarrimento della documentazione giustificativa e 3) Modifica dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sull’attribuzione della cittadinanza alle donne che l’hanno perduta per matrimonio con uno straniero e ai loro discendenti (Donne nate prima del 1948 che non trasmettono la cittadinanza fino ad oggi).

“È già stata confermata la loro discussione nelle Commissioni Affari Costituzionali e Esteri della Camera dei Deputati. Come sempre il MAIE è l’unico partito italiano che pensa agli italiani nel mondo”, conclude Tirelli.