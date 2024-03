“Ho avuto un incontro molto proficuo e approfondito con il presidente della Regione Calabria, Mario Occhiuto, che ringrazio per l’ospitalità. Al centro del nostro colloquio la numerosa presenza di cittadini calabresi che vivono all’estero e la necessità di operare per favorire gli scambi culturali, turistici e commerciali con l’Italia e in particolare con la Calabria”. Lo dichiara Mario Borghese, senatore MAIE eletto nella ripartizione estera America Meridionale.

“Il presidente ha lanciato l’idea di svolgere a stretto giro due missioni, accompagnato da alcuni sindaci calabresi, in Argentina ed Australia che sono i Paesi con una maggiore presenza di calabresi.

Lo scopo è quello di avere incontri con le autorità locali per far sì che si possa operare per migliorare i rapporti bilaterali di cooperazione e favorire scambi con le comunità di calabresi, tra cui si annoverano nei diversi settori vere eccellenze che vanno rivalutate e arricchite.

Ho apprezzato l’idea del governatore Occhiuto al quale ho assicurato tutta la mia collaborazione per raggiungere gli scopi prefissati”, ha concluso Borghese.