Italiani all’estero, continua il tour pre-elettorale di Romagnoli (MdL): “Saranno gli italiani d’Europa a scrivere il nostro programma”

Prosegue il tour pre-elettorale dell’On. Massimo Romagnoli in Europa. Va avanti come un treno il presidente del Movimento delle Libertà, che continua a lavorare sul territorio per prepararsi nel migliore dei modi alle Politiche 2023.

“In questi caldi giorni di luglio lavoriamo senza pausa per rafforzare il network MdL nei principali Paesi europei”, dichiara Romagnoli, che ha già visitato i coordinamenti MdL di Dortmund, Düsseldorf, Essen, Wuppertal, Colonia, Leverkusen, Worms, Mannheim, Friburgo, Stoccarda e Monaco di Baviera.

“Durante questa settimana siamo stati in Grecia, mentre nel week end faremo tappa in Bulgaria, Macedonia del Nord e Kosovo”, spiega il presidente Romagnoli, che ha intenzione di continuare a girare per l’Europa e ascoltare direttamente dalla voce dei connazionali quali sono le loro necessità e i loro desiderata, perché – sottolinea – “saranno gli italiani in Europa a scrivere il programma elettorale del Movimento delle Libertà”.

Nel frattempo, Romagnoli sta lavorando anche all’importante appuntamento di settembre: un evento che si terrà nel cuore dell’Europa, a Bruxelles.

“L’evento di Bruxelles, fissato per il 24 settembre 2022 alle ore 18:30 presso il prestigioso hotel Steingerberg, rappresenterà il lancio della campagna elettorale vera e propria: parteciperanno tutti i coordinatori europei, oltre a prestigiosi ospiti. Vogliamo tornare in Parlamento per rappresentare al meglio i nostri connazionali, che mai come oggi si sentono abbandonati a se stessi, per colpa di eletti all’estero che pensano soltanto al proprio tornaconto, incapaci di rappresentarli come meritano”, conclude Massimo Romagnoli.