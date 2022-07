VERSO LE POLITICHE 2023 | Comincia il tour pre-elettorale di Massimo Romagnoli (MdL)

Partirà dal cuore dell’Europa, Bruxelles, per fare tappa a Colonia, Francoforte, Stoccarda e in tante altre città dove è assai numerosa la comunità italiana. Fino ad arrivare a Monaco di Baviera

Le Politiche 2023 si avvicinano ogni giorno di più, così le diverse forze politiche in campo si preparano fin d’ora all’importante appuntamento. Non resta a guardare l’On. Massimo Romagnoli, presidente del Movimento delle Libertà, che oggi comincia il suo tour pre-elettorale estivo. Partirà dal cuore dell’Europa, Bruxelles, per fare tappa a Colonia, Francoforte, Stoccarda e in tante altre città dove è assai numerosa la comunità italiana. Tour che si concluderà a Monaco di Baviera.

“Siamo pronti a cominciare questa emozionante corsa verso le elezioni politiche del prossimo anno”, dichiara Romagnoli in un video postato sui social.

“Ci prepariamo ad incontrare i connazionali residenti in questa zona dell’Europa – dichiara il presidente MdL in una nota. “Vogliamo ascoltare direttamente da loro quali sono le necessità, i temi a cui sono maggiormente interessati. Inseriremo nel nostro programma i punti principali che raccoglieremo lungo il percorso che ci porterà fino al voto: saranno le stesse comunità italiane d’Europa, infatti, a scrivere il programma del Movimento delle Libertà”, assicura in conclusione Romagnoli.