Italiani all’estero, Comites Singapore: “Trasparenza, Comunicazione, Coinvolgimento ed Unità”

“Con l’insediamento del primo Comites a Singapore si ha un’occasione più unica che rara per gettare le fondamenta di questo organismo e strutturarlo in una maniera corretta che sia poi a beneficio sia per la Comunità Italiana presente sul territorio sia per gli Italiani che in futuro vorranno trasferirsi a Singapore”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Singapore Italian Association; a scrivere è Castellano Aniello, candidato al Comites con la lista Italiani in Singapore.

“Trasparenza, Comunicazione, Coinvolgimento ed Unità dovranno essere le colonne portanti su cui fondare le basi operative di questo Comites che eleggeremo a Singapore il 3 dicembre 2021.

Partiamo però constatando quello che è palesemente sotto gli occhi di tutti: la Comunità Italiana a Singapore non è né numerosa rispetto a quella di altre nazioni né omogenea. A questo poi va aggiunto che, a seconda della tipologia di immigrato, ognuno ha esigenze personali diverse. Questi sono tutti elementi che spingono più verso la divisione che verso l’unione della nostra comunità.

Mettiamoci anche la mancanza di strutture statali di interesse comune (oltre all’Ambasciata che ha però più una valenza politica istituzionale) tipo l’Istituto di Cultura che, con la sua presenza, avrebbe potuto svolgere la funzione di collante culturale sia per la Comunità stessa ma anche nei confronti della comunità singaporiana.

La sua chiusura è stato uno dei colpi finali superato solamente da questi due anni di pandemia. Un evento, quest’ultimo, che ha ulteriormente disgregato quel poco di unione che rimaneva alla nostra comunità.

Si potrebbe andare oltre ma chi è a Singapore conosce bene la realtà in cui viviamo e molto probabilmente la conosci anche tu.

Fatto questo preambolo, come possiamo tradurre i concetti esposti in qualcosa di tangibile e fattivamente fruibile dalla nostra comunità?

Trasparenza

Come primo punto, il Comites, una volta insediato dovrà creare un sito web (già identificato il dominio www.comites.sg ) che diventerà il canale di comunicazione prioritario tra il Comites stesso la Comunità Italiana con strumenti che possano permettere a chiunque di portare a conoscenza delle varie commissioni di esigenze, problemi, idee e proposte che saranno poi analizzate, discusse e, quando questo sia necessario, portate all’attenzione della comunità a cui saranno dati finalmente degli strumenti che le permetteranno di esprimersi (si dovrà poter votare su idee e proposte sia del Comites che sorte dalla Comunità) prima che questi progetti ed idee vengano portate all’attenzione dell’Ambasciata o, magari realizzati all’interno del Comites o dalla Comunità stessa.

Tutto l’operato del Comites deve avvenire alla luce del sole. La comunità – quindi anche tu – deve essere in condizione di seguire le riunioni via streaming sul sito – quando questo non sarà possibile dalla partecipazione in presenza. Bilanci, proposte, idee, resoconti, tutto dovrà essere reso pubblico nella maniera più semplice e trasparente possibile.

Da membro della Comunità Italiana dovrai sempre essere in condizione di sapere tutto quanto passa dal Comites e dalle sue commissioni nel massimo della trasparenza.

Comunicazione

Quante volte hai sentito membri della Comunità Italiana lamentarsi della mancanza di comunicazione da parte delle istituzioni? Oltre al sito web, un’altra delle proposte da attuare in maniera rapida sarà quello di attivare canali dei canali social ed anche via Instant Messaging (Telegram/WhatsApp) per una informazione più immediata oltre ad una più formale newsletter da distribuire via e-mail.

Coinvolgimento

Tutti questi strumenti: sito web, forum di discussione, canali social, instant messaging, newsletter ed altri strumenti che verranno messi progressivamente a disposizione, sono solo alcuni degli strumenti che verranno introdotti per coinvolgere la Comunità Italiana – e quindi anche te – per creare davvero una comunità che sia degna di questo nome e, soprattutto, degna di portare il titolo di Comunità Italiana. Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente che permetta agli italiani di poter essere finalmente coinvolti nella vita della nostra Comunità in maniera propositiva e costruttiva.

Unità

Nonostante ogni membro della comunità Italiana abbia esigenze differenti rispetto ad altri, il Comites avrà l’onore e l’onere di portare avanti un discorso unitario in nome e per conto della Comunità Italiana. Dovrà diventare il collante ed uno dei punti di riferimento della vita sociale anche quando ci sarà da rapportarsi all’esterno con la comunità singaporiana per poter portare un positivo messaggio di italianità.

Realizzare tutto questo richiederà uno sforzo partecipativo da parte di tutta la comunità. Se si volesse assegnare questo progetto ad aziende terze, questo progetto sarebbe non solo ambizioso ma soprattutto costoso.

Se alle elezioni del Comites del 3 dicembre 2021 tu mi volessi accordarmi la tua fiducia con un voto e, riuscissi ad essere eletto, allora in prima persona mi impegno a realizzare quanto necessario per creare questo progetto e, di seguirlo personalmente per tutto il mio periodo di permanenza all’interno del Comites.

Se vuoi che il Comites sia fondato su Trasparenza, Comunicazione, Coinvolgimento ed Unità – alle elezioni del 3 Dicembre 2021 scegli e vota “CASTELLANO ANIELLO” candidato numero 2 nella lista Italiani In Singapore”.