Italiani all’estero, Comites Basilea: ‘Omaggio a Ennio Morricone’ con il pianista Corrado Neri

“In occasione delle indizioni delle elezioni di rinnovamento generale dei Com.It.Es, il Consolato d’Italia in Basilea, il Com.It.es di Basilea e circoscrizione consolare e la Società Dante Alighieri di Ginevra, Vi invitano a partecipare al concerto del pianista Corrado Neri ‘Omaggio a Ennio Morricone'”. Lo fa sapere con una nota il Comites di Basilea.

L’appuntamento è venerdì 3 settembre alle 18.30, presso la Parrocchia di San Pio X, in Rümelinbachweg 14, Basilea.

Il concerto, dedicato alle più belle musiche da film dei compositori italiani, prevede l’esecuzione e interpretazione di brani indimenticabili del Maestro Morricone, di Nino Rota, di Luis Bacalov, di Modugno insieme a brani originali dello stesso pianista Neri.

“Un’importante serata di comunicazione e condivisione all’insegna della cultura musicale italiana e che alla presenza del Console d’Italia in Basilea, Pietro Maria Paolucci e della Presidente del Com.It.Es di Basilea, Nella Sempio, – continua la nota – sarà l’occasione per fornire ai connazionali debita informazione circa le modalità, le tempistiche di voto e la partecipazione generale alle prossime elezioni di rinnovamento dei Com.It.Es, previste per il 3 dicembre 2021”. “Durante la serata sarà anche possibile ricevere e compilare, in maniera guidata, il modulo di iscrizione all’elenco elettorale che permetterà ai nostri connazionali di prendere parte a questo importante momento elettorale” fa sapere la presidente del Comites Nella Sempio. L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anticontagio da COVID-19 e l’uso della mascherina è obbligatorio.