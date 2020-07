Italiani all’estero, Buzzurro (MAIE Messico): “23 luglio volo Milano-Santo Domingo-Cancún”

“Il gruppo Facebook “Italiani in Messico” ha organizzato un ulteriore volo che farà la tratta Milano – Santo Domingo – Cancún in data 23 luglio e poi tornerà da Cancun in direzione Milano il giorno dopo, cioè in data 24 luglio 2020, per dare la possibilità a chi ancora è bloccato da queste parti di tornare in Italia e a chi invece ha intenzione di recarsi sia a Santo Domingo che a Cancun di farlo facilmente con un biglietto accessibile. Il volo sarà operato da Blue Panorama. Per eventuali contatti, ecco il numero di Andrea Graziano, uno degli organizzatori del volo: 00529841340010”. Lo comunica con una nota inviata alla redazione di ItaliaChiamaItalia Giovanni Buzzurro, coordinatore nazionale MAIE Messico.