“Abbiamo appena appreso la tristissima notizia della prematura scomparsa del Segretario generale del CGIE, Michele Schiavone. A nome di tutto il Movimento Associativo Italiani all’Estero esprimo le più sentite condoglianze, ci stringiamo alla famiglia in un caldo abbraccio”. Lo dichiara Ricardo Merlo, presidente MAIE.

“Pur avendo una visione politica diversa dalla sua – prosegue l’ex Sottosegretario agli Esteri -, vogliamo ricordare Michele come una persona che, conoscendo da vicino la realtà dell’emigrazione, si è sempre spesa in favore degli italiani nel mondo, anche nei momenti per lui più complicati dal punto di vista della salute”.

“Fiero Segretario generale del Consiglio Generale degli italiani all’estero, Schiavone ha portato avanti il suo impegno a favore dei connazionali fino all’ultimo. Grazie, Michele. Buon viaggio”, conclude Merlo.