“La comunità del Partito Democratico in Svizzera e in tutta Europa è attonita per la prematura scomparsa di Michele Schiavone, Segretario Generale del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), al quale la comunità delle italiane e degli italiani all’estero deve tanto”. Lo scrive sui social l’On. Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera.

“Siamo profondamente addolorati; sappiamo – continua il deputato – che ha combattuto al servizio della sua comunità fino a quando la salute glielo ha permesso perché per Michele gli italiani all’estero non erano semplicemente politica ma una vocazione, la sua quotidianità, la sua vita.

Per ognuno di loro ha garantito passione ed impegno fino all’ultimo momento.

Un uomo di straordinario valore e un punto di riferimento per la grandissima comunità degli italiani in Svizzera e in Europa.

Esprimo a nome del Partito Democratico tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari”, conclude Ricciardi.