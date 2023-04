Italiani all’estero, Abruzzesi d’Argentina: Enzo Di Lallo nuovo Presidente della FEDAMO

Si è deciso di confermare nel CRAM gli attuali componenti in carica, Marcelo Castello, Federico Mandl e Maximiliano Manzo

Lo scorso 14 aprile, nella città di Campana, nella provincia di Buenos Aires, ha avuto luogo l’Assemblea Generale Ordinaria della FEDAMO (Federazione delle Istituzioni Abruzzesi in Argentina), alla quale hanno partecipato tutte le 14 Associazioni Abruzzesi aderenti.

Dopo il saluto di benvenuto del Presidente Cav. Marcelo Castello, la riunione ha avuto inizio con il commento sulle varie attività svolte: innanzitutto la tournée di “Famiglia Paone”, sponsorizzata dalla FEDAMO, in tutte le Associazioni dell’Argentina, a seguire il consigliere Dott. Federico Mandl ha commentato i lavori del CRAM svolti nel settembre 2022 nella città di Vasto, ha poi esposto il progetto presentato e realizzato dalle Associazioni Abruzzesi Villa San Vincenzo, Campana e San Isidro, intitolato “Un altro Abruzzo” incentrato sulla raccolta digitale di tutta la documentazione degli emigrati in Argentina che, ove possibile, svilupperà una seconda parte.

Il giovane consultore Maximiliano Manzo, selezionato dal Ministero degli Affari Esteri italiano come coordinatore del progetto “Turismo delle radici” per l’Abruzzo, ha poi reso noto tutto ciò che ha portato alla realizzazione del documentario “Vestito de Dora”, da lui stesso prodotto. La riunione è poi giunta al termine con l’elezione dei nuovi organi dirigenti della FEDAMO.

L’Assemblea, con voto unanime, ha eletto Enzo Di Lallo, del Circolo Abruzzese di Campana, nuovo Presidente della FEDAMO fino al 2025. Infine, considerato il breve tempo che rimane alla legislatura regionale, si è deciso di confermare nel CRAM gli attuali componenti in carica, Marcelo Castello, Federico Mandi e Maximiliano Manzo, fino al termine della stessa. In conclusione, si sono espresse felicitazioni alla Commissione uscente per il lavoro svolto, nonostante la pandemia che ha impedito la realizzazione di tanti progetti.