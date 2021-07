Italiani all’estero, a Santo Domingo la Festa di Ferragosto dell’Associazione Emilia Romagna

Sarà possibile visionare video documentari sulla Regione, assaggiare i prodotti e i piatti tipici regionali grazie ad uno stand gastronomico e ascoltare letture di poesie in dialetto

“Quest’anno l’Associazione Emilia Romagna in Repubblica Dominicana festeggia il ferragosto in stile italiano, più precisamente emiliano-romagnolo. Per il 15 Agosto l’Associazione organizza attività culturali all’interno della Festa di Ferragosto della città di Santo Domingo, che si terrà nella Fortaleza Ozama”. A darne notizia è la Consulta degli emiliano – romagnoli nel mondo tramite il proprio sito ufficiale.

“L’Emilia-Romagna avrà uno spazio dedicato dove sarà possibile visionare video documentari sulla Regione, assaggiare i prodotti e i piatti tipici regionali grazie ad uno stand gastronomico e ascoltare letture di poesie in dialetto – fa sapere la Consulta -. Non mancherà neanche la musica: un gruppo musicale suonerà le musiche tradizionali regionali”.

L’attività fa parte del progetto dell’Associazione ER di Santo Domingo finanziato della Consulta ER nel mondo all’interno del Bando 2021.