Al Mib di Trieste il corso per i figli degli emigrati italiani

Ventesima edizione del corso Origini Italia in Export management e Sviluppo imprenditoriale. Iniziato a distanza lo scorso novembre, il corso prosegue d'ora in poi in presenza con i 18 studenti iscritti

“A partire da oggi i giovani discendenti degli emigrati italiani nel mondo tornano nelle aule del Mib di Trieste, per prendere parte alla ventesima edizione del corso Origini Italia in Export management e Sviluppo imprenditoriale. La volontà – scrive Il Piccolo – è quella di valorizzare la risorsa rappresentata dalla grande emigrazione italiana: per questo motivo la scuola ha creato un corso intensivo di cinque mesi per formare e seguire gli allievi nella preparazione di progetti di esportazione per le aziende italiane che operano o vorrebbero operare nei Paesi di provenienza dei corsisti, come Cile, Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Perù, Venezuela, Guatemala e Stati Uniti d’America”.

“Iniziato a distanza lo scorso novembre, il corso prosegue d’ora in poi in presenza con i 18 studenti iscritti, nove uomini e nove donne (età media 29 anni). Ben otto di loro hanno origini in Friuli Venezia Giulia. Il corso promosso dal Mib Trieste School of Management terminerà il 13 novembre 2021 con la cerimonia di chiusura al Palazzo Ferdinandeo”.