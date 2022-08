Italiani all’estero, 8 agosto assemblea straordinaria del Comites Olanda

Tra i vari punti all’ordine del giorno, l’approvazione dei fondi per i già approvati progetti sanità/ascolto comunità

Il Comites Olanda ha convocato, per l’8 agosto alle 20:30, un’assemblea straordinaria che si terrà online. All’ordine del giorno vi sono: comunicazioni; approvazione verbale dell’assemblea precedente; assegnazione bandi progetto insieme; approvazione progetti per i fondi integrativi; webinar informativo sulle elezioni politiche a settembre; approvazione dei fondi per i già approvati progetti sanità/ascolto comunità; varie ed eventuali.