ITALIA – REPUBBLICA DOMINICANA | Primo congresso della comunità dominicana a La Spezia

Parole importanti di dialogo e di impegno reciproco, al primo congresso della comunità dominicana spezzina, che domenica 21 maggio alla Maggiolina ha registrato l’incontro delle autorità cittadine con quelle della Repubblica Dominicana, l’ambasciatore Raful, il console Carela, il viceministro Carlos de la Mota.

A organizzare la due giorni – si legge sul sito di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – è stata Maria Peralta, presidente dei dominicani spezzini, che ha messo insieme «un evento da record, per spessore e temi trattati».

«Esiste un caso Spezia – ha detto – a fronte dell’ascensore numero di cittadini dominicani. Su 30.255 in Italia, ne abbiamo 2.985 qui. Il rapporto fra il totale degli stranieri spezzini, 20.907, e la comunità di Santo Domingo, indica un 14,3%. Le donne sono di più, 1684, ma lavorano soprattutto come colf e badanti. Gli uomini sono meno, 1301, ma sono presenti in più settori, come la cantieristica, l’edilizia, la ristorazione».