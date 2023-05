ITALIA-COSTA RICA | La Marca (Pd) incontra la viceministra degli Esteri Lydia Peralta Cordero

“Un’occasione fondamentale per discutere di alcuni accordi bilaterali e anche per rafforzare gli ottimi rapporti fra l’Italia e il Costa Rica che, il prossimo anno, festeggeranno 160 anni di relazioni diplomatiche”

E’ stato un incontro proficuo quello che si è svolto venerdì scorso, presso il Senato della Repubblica, fra la vice ministra degli affari bilaterali e della cooperazione internazionale del Costa Rica, Ambasciatrice Lydia Peralta Cordero, e la senatrice del PD Francesca La Marca, eletta nella circoscrizione estero, ripartizione America Settentrionale e Centrale.

«Una riunione che chiude una serie di incontri che ho portato avanti sul Costa Rica e i suoi rapporti con l’Italia. La visita della vice ministra è stata un’occasione fondamentale infatti per discutere di alcuni accordi bilaterali e anche per rafforzare gli ottimi rapporti fra l’Italia e il Costa Rica che, il prossimo anno, festeggeranno 160 anni di relazioni diplomatiche» ha dichiarato la senatrice La Marca.

L’incontro è avvenuto infatti in una settimana in cui la senatrice La Marca ha depositato al Senato un DDL riguardante accordi bilaterali fra i due paesi, ovvero l’accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica.

«L’accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica è stato solo uno dei tanti argomenti che abbiamo toccato nell’incontro. Si è discusso molto di altri accordi fra i due paesi – ha aggiunto la senatrice La Marca – come l’accordo cinematografico che permetterebbe sia ad Italia e Costa Rica di trarre giovamento, non solo artistico, ma anche economico, e di alcune tematiche che stanno a cuore alla comunità italiana in Costa Rica, che vanta quasi 9.000 iscritti AIRE, come ad esempio i passi in avanti fatti sul riconoscimento delle patenti di guida conseguite in Costa Rica».