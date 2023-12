È trascorso quasi un anno dalla scadenza dell’accordo bilaterale per il riconoscimento delle patenti di guida tra l’Italia e il Brasile; una conquista importante, per la quale mi sono fortemente impegnato nel corso della diciassettesima legislatura”. Lo dichiara l’On. Fabio Porta, deputato Pd eletto nella ripartizione estera America Meridionale.

“Un accordo il cui rinnovo andava programmato molto prima della sua scadenza – prosegue Porta -, per evitare l’incongruenza e le conseguenze negative della sua decadenza.

Anche in questa occasione, e ben prima della scadenza dell’accordo, avevo allertato le autorità diplomatiche e amministrative dei due Paesi circa l’urgenza e l’opportunità di procedere celermente alle verifiche e al relativo scambio di note e informazioni utili e necessarie a tale rinnovo”.

“Ho sollecitato personalmente e ufficialmente i ministeri degli Esteri e dei trasporti italiano, con ripetute lettere e una interrogazione discussa in commissione trasporti alla Camera dei Deputati; ho avuto più di una riunione con gli omologhi responsabili dei ministeri competenti brasiliani e in tutte queste occasioni non ho mancato di evidenziare l’importanza del rinnovo per migliaia di lavoratori brasiliani in Italia e italiani in Brasile.

Ho incontrato più volte l’ambasciatore italiano in Brasile e brasiliano in Italia, ricevendo assicurazioni sincere circa l’impegno delle autorità diplomatiche a seguire da vicino e con la dovuta attenzione questa vicenda.

Pochi giorni fa ho ricevuto l’ultima informazione da parte del Ministero dei Trasporti italiano, che rimane in attesa di alcune risposte dalle autorità brasiliane; l’ambasciata brasiliana a Roma è intervenuta proprio in questi giorni sul governo brasiliano sollecitando una risposta a questa ultima richiesta di chiarimenti”.

“Voglio e devo essere fiducioso, ovviamente, ma non posso che ribadire – anche a nome delle migliaia di persone che quotidianamente mi chiedono aggiornamenti e soprattutto una conclusione positiva del rinnovo di questo accordo – l’assoluta e improrogabile urgenza della definizione e conclusione di questa ormai troppo lunga storia”.

“È urgente e improrogabile, lo ripeto a gran voce, il rinnovo dell’accordo e farò qualsiasi sforzo personale e istituzionale per arrivare presto a questa conclusione. È un atto di giustizia nei confronti di coloro che aspettano con impazienza questa notizia ed è anche la maniera migliore per onorare lo storico rapporto di amicizia tra i nostri due Paesi alla vigilia delle celebrazioni per i 150 anni di immigrazione italiana in Brasile”, conclude Porta.