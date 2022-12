ITALIA-ARGENTINA | “Divina Italia” al Teatro Colon di Buenos Aires

L’Italia sara’ il primo Paese a proporre e presentare una programmazione artistica per due intere stagioni teatrali presso il Teatro Colon di Buenos Aires. Lo fara’ con il programma “Divina Italia”, che occupera’ le stagioni teatrali 2023 e 2024 con una corposa presenza di opere, di artisti e di produzioni teatrali italiani che spazieranno dall’opera lirica, alla musica, alla danza e al balletto.

Per suggellare la cooperazione tra il Teatro e l’Italia, la direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Buenos Aires, Donatella Cannova, e il direttore generale del Teatro Colon, Jorge Telerman, hanno firmato – alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Argentina, Fabrizio Lucentini – un accordo di collaborazione volto ad approfondire le sinergie tra le due istituzioni proprio in vista delle stagioni di “Divina Italia”.