Diana Mondino, ministro degli Esteri dell’Argentina, in visita in Italia per accompagnare il presidente argentino Javier Milei nella sua missione a Roma, ha incontrato i parlamentari del MAIE presso la sede dell’Ambasciata argentina.

A colloquio con il ministro Mondino, il Sen. Mario Borghese e l’On. Franco Tirelli hanno sottolineato l’importanza della numerosa comunità italiana in Argentina; durante il confronto, affrontati anche importanti temi che riguardano le relazioni bilaterali tra i due Paesi – come quello degli investimenti e della cooperazione – e più in generale tra l’Italia e l’America Latina.

Al termine dell’incontro, il Sen. Borghese – anche in qualità di presidente del Gruppo parlamentare di Amicizia italo-argentino – ha proposto al ministro di organizzare una visita in Argentina con diversi colleghi parlamentari italiani, finalizzata a realizzare una serie di iniziative per migliorare gli scambi commerciali e la cooperazione tra i due Paesi. Il ministro – riferisce il vicepresidente MAIE – “ha accolto positivamente la proposta, sulla quale siamo già al lavoro al fine di coordinare tutti i dettagli della missione”.